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УЕФА оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" за поведение болельщиков во время матча против киевского "Динамо"

УЕФА оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" за поведение болельщиков во время матча против киевского "Динамо"

Киев • УНН

 • 223029 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. УЕФА оштрафовал на €50 тыс. стамбульский клуб "Фенербахче" за поведение болельщиков во время матча против киевского "Динамо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Детали

УЕФА вынес решение по делу о поведении фанатов Фенербахче в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Также в УЕФА обязали команду частично закрыть трибуны стадиона во время следующего матча еврокубков.

Наказание о частичном закрытии стадиона вынесено с испытательным сроком на два года.

Напомним

Во время матча квалификации Лиги Чемпионов против киевского "Динамо" болельщики турецкого "Фенербахче" начали выкрикивать имя владимира путина, очевидно надеясь вывести таким образом украинцев из равновесия.

Однако украинцы одержали победу со счетом 2:1.

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