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"Динамо" обыграло "Штурм" и продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА

"Динамо" обыграло "Штурм" и продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА

Киев • УНН

 • 165630 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Футболисты киевского "Динамо" обыграли австрийский "Штурм" и вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

Детали

"Бело-синие" после победы в первом матче (1:0) обыграли "Штурм" на выезде в дополнительное время – 2:1 (0:1 – в основное игровое время), преодолев третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

На арене "Грац-Либенау" в Граце сначала отличился Расмус Гейлунд, отправивший мяч в нижний правый угол ворот Георгия Бущана на 27-й минуте. А на 97-й минуте, в овертайме, 20-летний Константин Вивчаренко сравнял счет во встрече с подачи Виктора Цыганкова, который в свою очередь на 112-й минуте точным ударом принес победу киевлянам и вывел динамовцев в следующую стадию квалификации самого престижного еврокубка.

"Штурм" на 106-й минуте остался в меньшинстве - за второе предупреждение красную карточку получил Манприт Саркария.

Соперником "Динамо" за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов 16/17 и 23/24 августа будет команда форварда сборной Украины Романа Яремчука португальская "Бенфика" из Лиссабона, которая по сумме двух матчей уверенно обыграла "Митьюлланд" из Дании (4 :1, 3:1).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" за поведение болельщиков во время матча против киевского "Динамо"

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