Дим від лісових пожеж у Канаді досяг Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Норвезькі офіційні особи заявили, що дим від лісових пожеж у Канаді, який огорнув густим туманом деякі частини США та Канади, як очікується, хлине до Норвегії у четвер, пише АР, передає УНН.
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Фахівці з Норвезького інституту досліджень клімату та навколишнього середовища використовували прогностичну модель, щоб передбачити, як дим проходитиме через атмосферу.
За даними незалежного дослідницького інституту, дим поширився над Гренландією та Ісландією з 1 червня, а спостереження на півдні Норвегії зафіксували збільшення концентрації аерозольних частинок.
"Можливо, ми зможемо побачити серпанок чи запах диму, — сказав Ніколаос Євангеліу, старший науковий співробітник NILU. — Однак ми не віримо, що кількість частинок у повітрі тут, у Норвегії, буде достатньо великою, щоб завдати шкоди нашому здоров'ю".
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Східне узбережжя США зазнало небезпечних рівнів забруднення від лісових пожеж, що горять у Канаді. Масиви диму сягали Середнього Заходу. Дим торкнувся мільйонів людей, затримав рейси у великих аеропортах, відклав ігри Вищої бейсбольної ліги та спонукав людей носити маски для обличчя епохи пандемії.
Канада звернулася за допомогою у боротьбі з понад 400 пожежами по всій країні.