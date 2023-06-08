Східне узбережжя США огорнув дим від пожеж у Канаді

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Національна метеорологічна служба США випустила попередження про якість повітря для атлантичного узбережжя.

Представники органів охорони здоров'я від Вермонту до Південної Кароліни, а також на заході, в Огайо та Канзасі, попередили мешканців, що перебування на відкритому повітрі може спричинити проблеми з диханням через високий рівень утримання дрібних частинок в атмосфері, повідомляє Reuters.

«Дуже важливо, щоб американці, які зіткнулися з небезпечним забрудненням повітря, особливо ті, хто має проблеми зі здоров'ям, прислухалися до місцевої влади, щоб захистити себе і свої сім'ї», — заявив президент Джо Байден у Twitter.

Американська служба прогнозів AccuWeather повідомила, що густий серпанок і сажа, що простягаються від великих висот до рівня землі, ознаменували найсильніший спалах диму від лісових пожеж, що охопив північний схід США за більш ніж 20 років.

Знаменитий горизонт Нью-Йорка, який зазвичай видно за багато миль, зник у потойбічній завісі диму, від якої, за словами деяких жителів, їм стало погано.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул назвала ситуацію «надзвичайною кризою», заявивши, що індекс забруднення повітря в деяких частинах її штату у вісім разів перевищує норму.

Зниження видимості через серпанок змусило Федеральне авіаційне управління сповільнити повітряний рух у районі Нью-Йорка та Філадельфії з інших місць на Східному узбережжі та у верхній частині Середнього Заходу, при цьому затримки рейсів становили в середньому близько півгодини, повідомляє Reuters.

За даними Airnow, у деяких районах індекс якості повітря (AQI), який вимірює основні забруднювачі, включаючи тверді частинки, що утворилися внаслідок пожеж, значно перевищував 400 балів, що означає 100 як «шкідливий для здоров'я» та 300 як «небезпечний».

Доповнення

Дим піднявся над кордоном США з Канади, де сотні лісових пожеж випалили 3,8 мільйона гектарів і змусили 120 000 людей залишити свої будинки.

Погана якість повітря, ймовірно, збережеться і у вихідні дні, оскільки очікується, що штормова система, що розвивається, змістить дим на захід через Великі озера і глибше на південь через долину Огайо в середньоатлантичний регіон, повідомляє AccuWeather.