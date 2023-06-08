Восточное побережье США окутал дым от пожаров в Канаде

Детали

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о качестве воздуха для атлантического побережья.

Представители органов здравоохранения от Вермонта до Южной Каролины, а также на западе, в Огайо и Канзасе, предупредили жителей, что пребывание на открытом воздухе может вызвать проблемы с дыханием из-за высокого уровня содержания мелких частиц в атмосфере, сообщает Reuters.

«Очень важно, чтобы американцы, столкнувшиеся с опасным загрязнением воздуха, особенно те, кто имеет проблемы со здоровьем, прислушивались к местным властям, чтобы защитить себя и свои семьи», — заявил президент Джо Байден в Twitter.

Американская служба прогнозов AccuWeather сообщила, что густая дымка и сажа, простирающиеся от больших высот до уровня земли, ознаменовали самую сильную вспышку дыма от лесных пожаров, охватившую северо-восток США за более чем 20 лет.

Знаменитый горизонт Нью-Йорка, который обычно виден за много миль, исчез в потусторонней завесе дыма, от которой, по словам некоторых жителей, им стало плохо.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала ситуацию «чрезвычайным кризисом», заявив, что индекс загрязнения воздуха в некоторых частях её штата в восемь раз превышает норму.

Снижение видимости из-за дымки заставило Федеральное авиационное управление замедлить воздушное движение в районе Нью-Йорка и Филадельфии из других мест на Восточном побережье и в верхней части Среднего Запада, при этом задержки рейсов составляли в среднем около получаса, сообщает Reuters.

По данным Airnow, в некоторых районах индекс качества воздуха (AQI), который измеряет основные загрязнители, включая твердые частицы, образовавшиеся в результате пожаров, значительно превышал 400 баллов, что означает 100 как «вредный для здоровья» и 300 как «опасный».

Дополнение

Дым поднялся над границей США с Канадой, где сотни лесных пожаров выжгли 3,8 миллиона гектаров и вынудили 120 000 человек покинуть свои дома.

Плохое качество воздуха, вероятно, сохранится и в выходные дни, поскольку ожидается, что развивающаяся штормовая система сместит дым на запад через Великие озера и глубже на юг через долину Огайо в среднеатлантический регион, сообщает AccuWeather.