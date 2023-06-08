Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Норвежские официальные лица заявили, что дым от лесных пожаров в Канаде, который окутал густым туманом некоторые части США и Канады, как ожидается, хлынет в Норвегию в четверг, пишет АР, передает УНН.
Детали
Специалисты из Норвежского института исследований климата и окружающей среды использовали прогностическую модель, чтобы предсказать, как дым будет проходить через атмосферу.
По данным независимого исследовательского института, дым распространился над Гренландией и Исландией с 1 июня, а наблюдения на юге Норвегии зафиксировали увеличение концентрации аэрозольных частиц.
"Возможно, мы сможем увидеть дымку или запах дыма, — сказал Николаос Евангелиу, старший научный сотрудник NILU. — Однако мы не верим, что количество частиц в воздухе здесь, в Норвегии, будет достаточно большим, чтобы нанести вред нашему здоровью".
Ранее
Восточное побережье США подверглось опасным уровням загрязнения от лесных пожаров, горящих в Канаде. Массы дыма достигли Среднего Запада. Дым затронул миллионы людей, задержал рейсы в крупных аэропортах, отложил игры Высшей бейсбольной лиги и заставил людей носить маски для лица в эпоху пандемии.
Канада обратилась за помощью в борьбе с более чем 400 пожарами по всей стране.