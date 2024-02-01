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Діями людей, які заважали вірянам Православної церкви України зайти до свого храму, міг керувати депутат облради від Гройсмана – голова громади ПЦУ

Діями людей, які заважали вірянам Православної церкви України зайти до свого храму, міг керувати депутат облради від Гройсмана – голова громади ПЦУ

Київ • УНН

 • 230475 перегляди

Депутат Вінницької обласної ради від партії Гройсмана міг ініціювати дії з недопущення вірян Православної Церкви України до свого храму в Ладижині.

Діями нечисленних прихильників московського патріархату, які перешкоджали вірянам ПЦУ зайти до Свято-Казанського храму у Ладижині, міг керувати депутат Вінницької обласної від "Української стратегії Гройсмана" Ігор Хміль. Такий варіант не виключає голова новоствореної громади ПЦУ Михайло Бондаренко, який в ексклюзивному коментарі УНН розповів як громада нині перетворює колишній осередок "руського міра" на справжню українську церкву.  

За його словами, перехід громади до ПЦУ і шалений супротив цьому викрив чимало проросійських "консервів" у Ладижині. Нині вони, нібито, згорнули свою діяльність.

При цьому, Бондаренко не виключає, що за цими людьми міг стояти депутат Вінницької обласної ради від "Української стратегії Гройсмана" Ігор Хміль.

"У нас було кілька моментів і ми не могли зрозуміти, що відбувається. І ми тепер думаємо може це пішло від нього. Перевіряємо цю інформацію - чи могло бути таке що він нам трохи палиці в колеса вставляв. Розбираємося", - зазначив Бондаренко.

Додав, що церква нині повертається до нормального життя.

"Зараз вже відновили двері, частково робимо ремонт. Поки що служби у нас правлять священики ПЦУ, які приїжджають.

Люди на служби приходять. Є такі, які б і хотіли прийти, але бояться, що нечисленні прихильники московського патріархату агресивно це сприймуть. Ось їхня церква себе так поставила. Але ми цю ситуацію змінимо", - розповів голова громади ПЦУ.

У найближчих планах новоствореної громади ПЦУ реставрація Свято-Казанського храму, який був зведений у 1908 році, і є одним з найбільших та найстаріших у цьому районі.

Загалом, Михайло Бондаренко мріє, щоб храм був не лише місцем збору вірян, а перетворився на потужний культурно-просвітницький та волонтерський центр.

"Всі ці плани маємо. Навіть якщо взяти історію нашої країни ще з часів Петра Могили – він теж з духовенством був зв’язаний. Так само відкривав школи, університети, це все було у старі часи при храмах зроблено. Так само і ми хочемо. Обов’язково відкриємо недільну школу для дітей та молоді.

Щодо волонтерства – тут є у нас священник ПЦУ Михайло Немич. Він нам допомагає, волонтерам допомагає: передає окопні свічки, кошти на нічні камери, автомобілі, тощо. Тому ми тут будемо робити волонтерський центр, куди ходитимуть віряни і допомагатимуть нашим військовим", - сказав Михайло Бондаренко.

Контекст

У листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму у Ладижині провела збори, на яких прийняла рішення про перехід до Православної церкви України. Були оформлені усі необхідні юридичні документи.

28 грудня люди намагалися увійти до свого храму, але священник московського патріархату Євгеній Воробйов та його нечисленні прихильники зустріли прихожан ПЦУ перцевим газом та палицями.

Коли дев’ятого січня люди таки змогли потрапити до своєї церкви, то виявили у ній російські прапори, ікони з зображенням російської імператорської родини, релігійні книги з пропагандою "руського миру", проросійські календарі, фотопортрети ієрархів російської православної церкви, добірку DVD-дисків з пропагандистськими фільмами про рф.

Історію в Ладижині у своїх цілях намагалися використати російські пропагандисти. Місцеві жителі переконані, що допомагав їм у цьому син Євгенія Воробйова -  Дмитро Воробйов, який вчиться у рф на військового капелана. 

Досить неоднозначно поводить себе депутат Вінницької обласної ради від "Української стратегії Гройсмана" Ігорь Хміль, який багато років поспіль підтримував московський патріархат, і навіть зараз не змінив свою позицію.

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