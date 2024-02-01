Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
Киев • УНН
Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.
Действиями немногочисленных сторонников московского патриархата, которые препятствовали верующим ПЦУ зайти в Свято-Казанского храма в Ладыжине, мог руководить депутат Винницкой областной от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Хмиль. Такой вариант не исключает глава новосозданной общины ПЦУ Михаил Бондаренко, который в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, как община сейчас превращает бывший центр "русского мира" в настоящую украинскую церковь.
По его словам, переход общины в ПЦУ и яростное сопротивление этому разоблачил немало пророссийских "консервов" в Ладыжине. Сейчас они, якобы, свернули свою деятельность.
При этом, Бондаренко не исключает, что за этими людьми мог стоять депутат Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Хмель.
"У нас было несколько моментов и мы не могли понять, что происходит. И мы теперь думаем может это пошло от него. Проверяем эту информацию - могло ли быть такое что он нам немного палки в колеса вставлял. Разбираемся", - отметил Бондаренко.
Добавил, что церковь сейчас возвращается к нормальной жизни.
"Сейчас уже восстановили двери, частично делаем ремонт. Пока что службы у нас правят священники ПЦУ, которые приезжают.
Люди на службы приходят. Есть такие, которые бы и хотели прийти, но боятся, что немногочисленные сторонники московского патриархата агрессивно это воспримут. Вот их церковь себя так поставила. Но мы эту ситуацию изменим", - рассказал глава общины ПЦУ.
В ближайших планах новосозданной общины ПЦУ реставрация Свято-Казанского храма, который был возведен в 1908 году, и является одним из крупнейших и старейших в этом районе.
В общем, Михаил Бондаренко мечтает, чтобы храм был не только местом сбора верующих, а превратился в мощный культурно-просветительский и волонтерский центр.
"Все эти планы есть. Даже если взять историю нашей страны еще со времен Петра Могилы - он тоже с духовенством был связан. Так же открывал школы, университеты, это все было в старые времена при храмах сделано. Так же и мы хотим. Обязательно откроем воскресную школу для детей и молодежи.
Что касается волонтерства - здесь есть у нас священник ПЦУ Михаил Немыч. Он нам помогает, волонтерам помогает: передает окопные свечи, средства на ночные камеры, автомобили и тому подобное. Поэтому мы здесь будем делать волонтерский центр, куда будут ходить верующие и помогать нашим военным", - сказал Михаил Бондаренко.
Контекст
В ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине провела собрание, на котором приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Были оформлены все необходимые юридические документы.
28 декабря люди пытались войти в свой храм, но священник московского патриархата Евгений Воробьев и его немногочисленные сторонники встретили прихожан ПЦУ перцовым газом и палками.
Когда девятого января люди таки смогли попасть в свою церковь, то обнаружили в ней российские флаги, иконы с изображением российской императорской семьи, религиозные книги с пропагандой "русского мира", пророссийские календари, фотопортреты иерархов русской православной церкви, подборку DVD-дисков с пропагандистскими фильмами о РФ.
Историю в Ладыжине в своих целях пытались использовать российские пропагандисты. Местные жители убеждены, что помогал им в этом сын Евгения Воробьева - Дмитрий Воробьев, который учится в рф на военного капеллана.
Довольно неоднозначно ведет себя депутат Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Хмиль, который много лет подряд поддерживал московский патриархат, и даже сейчас не изменил свою позицию.
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.
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