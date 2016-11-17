Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон У.Болт розпочне тренування в "Борусії" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Дев’ятиразовий олімпійський чемпіон ямайський спринтер Усейн Болт розпочне тренування в складі німецького футбольного клубу “Борусія” Дортмунд. Про це заявив генеральний директор клубу Ханс-Йоахім Ватцке, передає УНН з посиланням на Goal.
Як заявив Х.Ватце в інтерв’ю німецькому виданню The Kicker, 30-річний спринтер буде тренуватися разом з зірками команди.
“Це не жарт. Він (У.Болт — ред.) дійсно буде тренуватися разом з командою. Рішення було прийнято декілька тижнів тому, коли гендиректор Puma Бйорн Гульден повідомив, що спринтер запитував про можливість тренування в команді. Я одразу відповів, що в цьому немає жодних проблем і головний тренер також не проти”, — заявив Х.Ватцке.
За словами гендиректора, питання про укладення контракту з найшвидшою людиною у світі мови не йде.
“Мова про повноцінний контракт не йде. Проте для нас велика честь потренуватися з ним”, — наголосив він.
Крім того додамо, що компанія Рuma вже представила ексклюзивні бутси для олімпійського чемпіона.
Довідково: Усейн Болт — спринтер, дев’ятиразовий олімпійський чемпіон, десятиразовий чемпіон світу. Йому надано прізвисько “Блискавка”. Також спринтер є власником діючих світових та олімпійських рекордів на дистанції 100 та 200 метрів. Визнаний найшвидшою людиною у світі.