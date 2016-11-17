Девятикратный олимпийский чемпион У.Болт приступит к тренировкам в "Боруссии" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт начнет тренировки в составе немецкого футбольного клуба "Боруссия" Дортмунд. Об этом заявил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке, передает УНН со ссылкой на Goal.
Как заявил Х.Ватце в интервью немецкому изданию The Kicker, 30-летний спринтер будет тренироваться вместе со звездами команды.
"Это не шутка. Он (У.Болт - ред.) действительно будет тренироваться вместе с командой. Решение было принято несколько недель назад, когда гендиректор Puma Бьорн Гульден сообщил, что спринтер спрашивал о возможности тренировки в команде. Я сразу ответил, что в этом нет никаких проблем и главный тренер тоже не против ", - заявил Х.Ватцке.
По словам гендиректора, вопрос о заключении контракта с самым быстрым человеком в мире речи не идет.
"Речь о полноценном контракте не идет. Однако для нас большая честь потренироваться с ним ", - подчеркнул он.
Кроме того добавим, что компания Рuma уже представила эксклюзивные бутсы для олимпийского чемпиона.
Справка: Усэйн Болт - спринтер, девятикратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира.