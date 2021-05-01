Дев'ята перемога поспіль: українська тенісистка вийшла у фінал змагань у Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал престижного турніру категорії ITF, що триває у столиці Хорватії – Загребі, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Цього разу Калініна розгромила Джессіку Пієррі з Італії – 6:2, 6:0. В активі нашої співвітчизниці сім реалізованих брейкпойнтів за поєдинок.
Суперницею українки у вирішальному матчі стане четверта ракетка турніру Камілла Рахімова з Росії.
Примітно, що Калініна виграла дев’ятий матч поспіль.
До речі
Минулого тижня українка виграла одиночний титул на 25-тисячнику в Оейраші.