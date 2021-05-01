Дев'ята перемога поспіль: українська тенісистка вийшла у фінал змагань у Португалії

Деталі

Цього разу Калініна розгромила Джессіку Пієррі з Італії – 6:2, 6:0. В активі нашої співвітчизниці сім реалізованих брейкпойнтів за поєдинок.

Суперницею українки у вирішальному матчі стане четверта ракетка турніру Камілла Рахімова з Росії.

Примітно, що Калініна виграла дев’ятий матч поспіль.

До речі

Минулого тижня українка виграла одиночний титул на 25-тисячнику в Оейраші.