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Девятая победа подряд: украинская теннисистка вышла в финал соревнований в Португалии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал престижного турнира категории ITF, который проходит в столице Хорватии - Загребе, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

На этот раз Калинина разгромила Джессику Пиерри из Италии - 6:2, 6:0. В активе нашей соотечественницы семь реализованных брейкпойнтов за поединок.

Соперницей украинки в решающем матче станет четвертая ракетка турнира Камилла Рахимова из России.
Примечательно, что Калинина выиграла девятый матч подряд.

Кстати говоря

На прошлой неделе украинка выиграла одиночный титул на 25-тысячнике в Оэйраш.

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