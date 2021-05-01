Девятая победа подряд: украинская теннисистка вышла в финал соревнований в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал престижного турнира категории ITF, который проходит в столице Хорватии - Загребе, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
На этот раз Калинина разгромила Джессику Пиерри из Италии - 6:2, 6:0. В активе нашей соотечественницы семь реализованных брейкпойнтов за поединок.
Соперницей украинки в решающем матче станет четвертая ракетка турнира Камилла Рахимова из России.
Примечательно, что Калинина выиграла девятый матч подряд.
Кстати говоря
На прошлой неделе украинка выиграла одиночный титул на 25-тысячнике в Оэйраш.