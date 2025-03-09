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Deutsche Bahn виплатить рекордну суму компенсацій за запізнення поїздів

Київ • УНН

 • 24718 перегляди

Deutsche Bahn виплатила пасажирам 196,8 млн євро компенсацій за запізнення та скасування поїздів у 2024 році. Сума на 60 млн євро перевищує показники 2023 року через зношеність залізничної мережі.

Deutsche Bahn виплатить рекордну суму компенсацій за запізнення поїздів

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn виплатив пасажирам 196,8 млн євро у вигляді компенсацій за запізнення і скасування поїздів у 2024 році, що на понад 60 млн євро більше, ніж торік. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, за підсумками 2024 року німецький залізничний концерн Deutsche Bahn виплатив пасажирам 196,8 млн євро у вигляді компенсацій за запізнення і скасування поїздів, що є рекордною сумою, адже у 2023 році загальний обсяг аналогічних компенсацій становив 132 млн євро.

Основною причиною затримок в компанії називають - зношеність мереж.

80% затримок у 2024 році були спричинені зношеністю і перевантаженням залізничної мережі. До 2030 року концерн планує закрити на кілька місяців загалом 40 важливих залізничних ділянок по всій Німеччині для капітальної реконструкції колій, контактної мережі та станцій

- додає видання.

Також наголошується, Що за 2024 рік було подано 6,9 млн заявок на відшкодування збитків. Їх можна подати електронно, що суттєво зменшує час розгляду. Минулого року половина всіх заявок була опрацьована протягом двох днів, після чого постраждалим переказували гроші.

Згідно з правилами, у разі запізнення поїзда більш ніж на 1 годину пасажирам виплачують компенсацію у 25% від вартості поїздки. У разі затримки на 2 години і більше - 50%.

Нагадаємо

Національна залізнична компанія Китаю China Railway розпочала тестування нового надшвидкісного потяга CR450, який здатний розганятися до 450 км/год.

Павло Башинський

Павло Башинський

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