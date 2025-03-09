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Deutsche Bahn выплатит рекордную сумму компенсаций за опоздание поездов

Киев • УНН

 • 24718 просмотра

Deutsche Bahn выплатила пассажирам 196,8 млн евро компенсаций за опоздание и отмену поездов в 2024 году. Сумма на 60 млн евро превышает показатели 2023 года из-за изношенности железнодорожной сети.

Deutsche Bahn выплатит рекордную сумму компенсаций за опоздание поездов

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил пассажирам 196,8 млн евро в виде компенсаций за опоздания и отмены поездов в 2024 году, что на более чем 60 млн евро больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, по итогам 2024 года немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил пассажирам 196,8 млн евро в виде компенсаций за опоздания и отмены поездов, что является рекордной суммой, ведь в 2023 году общий объем аналогичных компенсаций составил 132 млн евро.

Основной причиной задержек в компании называют - изношенность сети.

80% задержек в 2024 году были вызваны изношенностью и перегруженностью железнодорожной сети. До 2030 года концерн планирует закрыть на несколько месяцев в общей сложности 40 важных железнодорожных участков по всей Германии для капитального ремонта путей, контактной сети и станций

- добавляет издание.

Также подчеркивается, что за 2024 год было подано 6,9 млн заявок на возмещение убытков. Их можно подать электронно, что существенно сокращает время рассмотрения. В прошлом году половина всех заявок была обработана в течение двух дней, после чего пострадавшим переводили деньги.

Согласно правилам, в случае опоздания поезда более чем на 1 час пассажирам выплачивают компенсацию в 25% от стоимости поездки. В случае задержки на 2 часа и более - 50%.

Напоминаем

Национальная железнодорожная компания Китая China Railway начала тестирование нового сверхскоростного поезда CR450, который способен разгоняться до 450 км/ч.

Павел Башинский

Павел Башинский

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