Deutsche Bahn выплатит рекордную сумму компенсаций за опоздание поездов
Киев • УНН
Deutsche Bahn выплатила пассажирам 196,8 млн евро компенсаций за опоздание и отмену поездов в 2024 году. Сумма на 60 млн евро превышает показатели 2023 года из-за изношенности железнодорожной сети.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил пассажирам 196,8 млн евро в виде компенсаций за опоздания и отмены поездов в 2024 году, что на более чем 60 млн евро больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, по итогам 2024 года немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил пассажирам 196,8 млн евро в виде компенсаций за опоздания и отмены поездов, что является рекордной суммой, ведь в 2023 году общий объем аналогичных компенсаций составил 132 млн евро.
Основной причиной задержек в компании называют - изношенность сети.
80% задержек в 2024 году были вызваны изношенностью и перегруженностью железнодорожной сети. До 2030 года концерн планирует закрыть на несколько месяцев в общей сложности 40 важных железнодорожных участков по всей Германии для капитального ремонта путей, контактной сети и станций
Также подчеркивается, что за 2024 год было подано 6,9 млн заявок на возмещение убытков. Их можно подать электронно, что существенно сокращает время рассмотрения. В прошлом году половина всех заявок была обработана в течение двух дней, после чего пострадавшим переводили деньги.
Согласно правилам, в случае опоздания поезда более чем на 1 час пассажирам выплачивают компенсацию в 25% от стоимости поездки. В случае задержки на 2 часа и более - 50%.
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