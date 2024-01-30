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Детінізація ескпорту на Одещині: у Нібулоні кажуть, що було важко, але тепер навіть вигідно

Київ • УНН

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У серпні 2023 року голова Одеської обласної військової адміністрації запровадив нові правила, які вимагають від експортерів зерна підтверджувати походження товарів перед тим, як судна покинуть Україну, для боротьби з тіньовим експортом.

П’ять місяців пройшло відтоді як Одеська обласна військова адміністрація прийняла неочікуване рішення - детинізувати експорт зерна у розпал сезону, в стислі і навіть дещо жорсткі терміни. Своїм наказом голова Одеської ОВА Олег Кіпер зобов’язав експортерів підтверджувати походження товару до того, як судно вийде за межі України, а не після як було раніше. Переважній більшості гравців на ринку це не сподобалося, деяким не подобається і досі. УНН розпитав одного з найбільших агрохолдингів країни "Нібулон", чи дійсно нові правила експорту такі жорсткі, що унеможливлюють роботу аграріїв.

Деталі

"Нібулон" є безпосереднім учасником процесу експорту зерна вже багато років. За 32 роки своєї діяльності "Нібулон" інвестував в економіку України понад 2,3 млрд доларів США. Проте з початком повномасштабної війни рф проти України економіка підприємства зазнала суттєвих втрат - через обмеження експорту, спричинене блокадою російським військово-морським флотом українських портів у Чорному та Азовському морях. Через ці порти здійснювалося до 70% експорту українських виробників та значна частина імпорту, розповідають в Нібулон. У теперішніх умовах експортери зернової продукції мають чимало перепон в роботі. Мова, серед іншого, про функціонування зернового коридору, обмежену кількість складів зберігання зерна та місць перевалки, постійні обстріли портів України, фрахтування суден із військовими ризиками, затримку залізничних вагонів на шляху прямування в порти. До всіх цих форс-мажорних обставин, багато років роботу легальних компаній ускладнювали і "тіньові" зерновики. Тож ініціативу детинізувати експорт у "Нібулон" сприйняли позитивно.

У таких умовах існування так званого тіньового експорту додатково ускладнює функціонування бізнесу, який працює прозоро і сплачує податки в національний та місцеві бюджети. Відповідно, ми вважаємо корисним введення в дію заходів боротьби з тіньовим ринком, зокрема Наказу голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" від 18 серпня №19 "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану" (надалі - Наказ №19) 

- зазначили в «Нібулон».

Там додали, що в перші тижні дії Наказу було важко адаптуватися: документи могли оформлюватися до семи днів, проте в подальшому процедура була відредагована і наразі документи оформлюються день у день, за кілька годин.

"Зараз ми спостерігаємо в дії механізм, який дозволяє прозоро оформлювати експортні вантажі день у день, значно посилює можливості держави щодо боротьби з "тіньовим" експортом та ефективно доповнює введений у дію з 1 листопада 2023 року Кабінетом міністрів України згідно з постановою від 31 жовтня 2023 року №1132 (надалі - Постанова №1132) Порядок реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану", - кажуть в "Нібулон".

Втім, поряд із проміжними позитивними результатами боротьби, які дає вищевказане регулювання, з "тіньовим ринком" повинні ефективно боротися правоохоронні органи, переконані в "Нібулон". 

Контекст

У серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ, яким зобов’язав експортерів підтверджувати походження товару. Аргументував він своє рішення тоді вражаючими цифрами: 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працювали "у тіні". Відтепер же усі митні декларації реєструються до завантаження експортного товару, тож вивезти куплене за готівку зерно у анонімного фермера - майже неможливо. З огляду на те, що у "тіні" був кожен третій аграрій країни - відповідна реакція не змусила чекати. Втім, критика детинізації експорту отримала зворотній ефект. Спочатку Кабмін, а тапер і Верховна Рада хочуть перейняти цей досвід, законодавчо закріпивши його для всіх регіонів крайни.

Як раніше писав УНН, наразі декілька законопроектів розглядаються народними депутатами , зокрема ідея прив’язати повернення ПДВ до повернення валютної виручки.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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