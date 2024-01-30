Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно

Пять месяцев прошло с тех пор как Одесская областная военная администрация приняла неожиданное решение - детинизировать экспорт зерна в разгар сезона, в сжатые и даже несколько жесткие сроки. Своим приказом председатель Одесской ОВА Олег Кипер обязал экспортеров подтверждать происхождение товара до того, как судно выйдет за пределы Украины, а не после как было раньше. Подавляющему большинству игроков на рынке это не понравилось, некоторым не нравится до сих пор. УНН расспросил одного из крупнейших агрохолдингов страны "Нибулон", действительно ли новые правила экспорта такие жесткие, что делают невозможным работу аграриев.

Детали

"Нибулон" является непосредственным участником процесса экспорта зерна уже много лет. За 32 года своей деятельности "Нибулон" инвестировал в экономику Украины более 2,3 млрд долларов США. Однако с началом полномасштабной войны рф против Украины экономика предприятия понесла существенные потери - из-за ограничения экспорта, вызванного блокадой российским военно-морским флотом украинских портов в Черном и Азовском морях. Через эти порты осуществлялось до 70% экспорта украинских производителей и значительная часть импорта, рассказывают в Нибулон. В нынешних условиях экспортеры зерновой продукции имеют немало препятствий в работе. Речь, среди прочего, о функционировании зернового коридора, ограниченное количество складов хранения зерна и мест перевалки, постоянные обстрелы портов Украины, фрахтование судов с военными рисками, задержку железнодорожных вагонов на пути следования в порты. Ко всем этим форс-мажорным обстоятельствам, много лет работу легальных компаний усложняли и "теневые" зерновики. Поэтому инициативу детинизировать экспорт в "Нибулоне" восприняли положительно.

В таких условиях существование так называемого теневого экспорта дополнительно усложняет функционирование бизнеса, который работает прозрачно и платит налоги в национальный и местные бюджеты. Соответственно, мы считаем полезным введение в действие мер борьбы с теневым рынком, в частности Приказа председателя (начальника) Одесской областной государственной (военной) администрации и командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" от 18 августа №19 "О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения" (далее - Приказ №19) - отметили в "Нибулоне".

Там добавили, что в первые недели действия Приказа было трудно адаптироваться: документы могли оформляться до семи дней, однако в дальнейшем процедура была отредактирована и сейчас документы оформляются изо дня в день, за несколько часов.

"Сейчас мы наблюдаем в действии механизм, который позволяет прозрачно оформлять экспортные грузы день в день, значительно усиливает возможности государства по борьбе с "теневым" экспортом и эффективно дополняет введенный в действие с 1 ноября 2023 года Кабинетом министров Украины согласно постановлению от 31 октября 2023 года №1132 (далее - Постановление №1132) Порядок реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения", - говорят в "Нибулон".

Впрочем, наряду с промежуточными положительными результатами борьбы, которые дает вышеуказанное регулирование, с "теневым рынком" должны эффективно бороться правоохранительные органы, убеждены в "Нибулон".

Контекст

В августе 2023 года глава Одесской ОВА Олег Кипер издал приказ, которым обязал экспортеров подтверждать происхождение товара. Аргументировал он свое решение тогда впечатляющими цифрами: 30-40% субъектов рынка экспортного зерна работали "в тени". Отныне же все таможенные декларации регистрируются до загрузки экспортного товара, поэтому вывезти купленное за наличные зерно у анонимного фермера - почти невозможно. Учитывая то, что в "тени" был каждый третий аграрий страны - ответная реакция не заставила ждать. Впрочем, критика детенизации экспорта получила обратный эффект. Сначала Кабмин, а теперь и Верховная Рада хотят перенять этот опыт, законодательно закрепив его для всех регионов страны.

Как ранее писал УНН, сейчас несколько законопроектов рассматриваются народными депутатами, в частности идея привязать возврат НДС к возврату валютной выручки.