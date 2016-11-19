Десятки тисяч осіб у Південній Кореї вимагають відставки президента
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Десятки тисяч корейців четвертий тиждень поспіль вийшли на масові акції протесту в Сеулі, вимагаючи відставки президента країни Пак Кин Хе, передає УНН із посиланням на ВВС.
Акції протесту почалися після скандалу довкола втручання у державні справи близької подруги лідера.
Президент відмовляється йти у відставку.
Поки акції протесту проходили переважно мирно, але на вулицях - багато поліцейських, а автобуси й вантажівки блокують дороги до президентського палацу.
Прихильники Пак Кин Хе збираються одночасно провести невеликі акції на підтримку президента.
Наприкінці жовтня журналісти кабельного каналу JTBC знайшли на смітнику одного з готелів планшет, на якому виявили близько 200 секретних документів 2012-2014 років. Серед них були 44 чернетки промов президента.
З'ясувалося, що промови редагувала Чхве Сун Сіль, яку опозиція називає "ворожкою". Її заарештували за звинуваченнями у шахрайстві та зловживанні владою.