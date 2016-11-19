Десятки тысяч человек в Южной Корее требуют отставки президента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Десятки тысяч корейцев четвертую неделю подряд вышли на массовые акции протеста в Сеуле, требуя отставки президента страны Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Акции протеста начались после скандала вокруг вмешательства в государственные дела близкой подруги лидера.
Президент отказывается уходить в отставку.
Пока акции протеста проходили преимущественно мирно, но на улицах - много полицейских, а автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.
Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.
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