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15 марта, 19:03 • 108215 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147335 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125991 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119345 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106230 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102105 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95563 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126156 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Десятки тысяч человек в Южной Корее требуют отставки президента

Десятки тысяч человек в Южной Корее требуют отставки президента

Киев • УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Десятки тысяч корейцев четвертую неделю подряд вышли на массовые акции протеста в Сеуле, требуя отставки президента страны Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Акции протеста начались после скандала вокруг вмешательства в государственные дела близкой подруги лидера.

Президент отказывается уходить в отставку.

Пока акции протеста проходили преимущественно мирно, но на улицах - много полицейских, а автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.

Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.

В конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли на помойке одного из отелей планшет, на котором обнаружили около 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них были 44 черновика речей президента.

Выяснилось, что речи редактировала Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "колдуньей". Ее арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении властью.

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