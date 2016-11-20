Десятки людей загинули в залізничній катастрофі в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У штаті Утар Прадеш зійшли з рейок 14 вагонів швидкого потяга. В результаті загинули щонайменше 60 осіб і понад 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як мінімум 60 людей загинули і понад 150 отримали поранення в результаті серйозної залізничної катастрофи на півночі Індії.
У неділю зранку 20 листопада, в штаті Утар Прадеш зійшли з рейок 14 вагонів швидкого потяга. Причини аварії поки невідомі.
Зазначимо, що на індійських залізницях, щодня перевозять десятки мільйонів пасажирів, подібні катастрофи не рідкість.
Як повідомляв УНН, щонайменше 10 людей загинули під час пожежі на швейній фабриці в індійському штаті Уттар-Прадеш.