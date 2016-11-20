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15 марта, 19:03 • 108213 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147333 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125989 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119343 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106228 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102105 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95563 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

Киев • УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. В результате погибли по меньшей мере 60 человек и более 150 получили ранения различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Как минимум 60 человек погибли и более 150 получили ранения в результате серьезной железнодорожной катастрофы на севере Индии.

В воскресенье утром 20 ноября, в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. Причины аварии пока неизвестны.

Отметим, что на индийских железных дорогах, которые ежедневно перевозят десятки миллионов пассажиров, подобные катастрофы не редкость.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек погибли во время пожара на швейной фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш .

 

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