Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. В результате погибли по меньшей мере 60 человек и более 150 получили ранения различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Как минимум 60 человек погибли и более 150 получили ранения в результате серьезной железнодорожной катастрофы на севере Индии.
В воскресенье утром 20 ноября, в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. Причины аварии пока неизвестны.
Отметим, что на индийских железных дорогах, которые ежедневно перевозят десятки миллионов пассажиров, подобные катастрофы не редкость.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек погибли во время пожара на швейной фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш .