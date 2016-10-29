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Десять чоловіків на Волині погрожували прикордонникам

Десять чоловіків на Волині погрожували прикордонникам

Київ • УНН

 • 10570 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Волині 10 місцевих жителів спробували блокувати прикордонний наряд, однак були затримані, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні вночі на Волині в Любомльському районі 10 місцевих жителів спробували блокувати прикордонний наряд від мобільного прикордонного загону, який ніс службу з охорони держрубежу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 2-ї години неподалік кордону прикордонні спецпризначенці помітили чоловіка та зупинили його для перевірки. Він виявився місцевим жителем одного з населених пунктів, проте на такі дії правоохоронців почав висловлювати своє невдоволення.

"Вже за деякий час прикордонний наряд почали переслідувати невідомі особи на двох транспортних засобах та провокувати патрульний автомобіль. Прикордонники зупинилися, а з цивільних автомобілів вийшло 10 невідомих осіб. Наближаючись вони почали з погрозами вимагати правоохоронців покинути ділянку. Незважаючи на попередження від прикордонників про дотримання безпечної відстані дані особи продовжували свої дії та створили загрозу нападу", - додали у ДПСУ.

Вказано, що задля недопущення подальших провокаційних дій прикордонний наряд затримав правопорушників.

Про затримання прикордонники поінформували взаємодіючі правоохоронні підрозділи, польських прикордонників та вжили заходів для прикриття тилових підступів, а порушників доставили в підрозділ для з’ясування обставин та складання адміністративно-процесуальних документів, повідомлено рідних.

Під час перевірки, за даними прикордонників, було встановлено, що всі вони місцеві жителі. Семеро з них документів при собі не мали, четверо також виявилися неповнолітніми. Крім того, прикордонники з’ясували, що один з затриманих 1982 року народження вже неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників за організацію протиправної діяльності на цьому напрямку.

На порушників складені відповідні адміністративні протоколи за порушення правил прикордонного режиму та злісну непокору законним вимогам військовослужбовців ДПСУ.

Українські Національні Новини

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