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Десять мужчин на Волыни угрожали пограничникам

Десять мужчин на Волыни угрожали пограничникам

Киев • УНН

 • 10570 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На Волыни 10 местных жителей попытались блокировать пограничный наряд, однако были задержаны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПАУ.

"Сегодня ночью на Волыни в Любомльском районе 10 местных жителей попытались блокировать пограничный наряд от мобильного пограничного отряда, который нес службу по охране госграницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 2 часов недалеко от границы пограничные спецназовцы заметили мужчину и остановили его для проверки. Он оказался местным жителем одного из населенных пунктов, однако на такие действия правоохранителей начал выражать свое недовольство.

"Уже через некоторое время пограничный наряд начали преследовать неизвестные на двух транспортных средствах и провоцировать патрульный автомобиль. Пограничники остановились, а из гражданских автомобилей вышло 10 неизвестных лиц. Приближаясь они начали с угрозами требовать правоохранителей покинуть участок. Несмотря на предупреждение от пограничников о соблюдении безопасного расстояния данные лица продолжали свои действия и создали угрозу нападения", - добавили в ГПСУ.

Указано, что для недопущения дальнейших провокационных действий пограничный наряд задержал правонарушителей.

О задержании пограничники проинформировали взаимодействующие правоохранительные подразделения, польских пограничников и приняли меры для прикрытия тыловых подступов, а нарушителей доставили в подразделение для выяснения обстоятельств и составления административно-процессуальных документов, сообщили родным.

Во время проверки, по данным пограничников, было установлено, что все они местные жители. Семеро из них документов при себе не имели, четверо также оказались несовершеннолетними. Кроме того, пограничники выяснили, что один из задержанных 1982 года рождения уже неоднократно попадал в поле зрения пограничников за организацию противоправной деятельности на этом направлении.

На нарушителей составлены соответствующие административные протоколы за нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законным требованиям военнослужащих ГПСУ.

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