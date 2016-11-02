Держспецзв'язку: жодного несанкціонованого втручання в е-декларування не зафіксовано

"Жодних несанкціонованих втручань до системи не відбулося, всі подані декларації збережено. На сьогодні реєстр працює нормально, активність користувачів зменшилась до 4 тисяч. І на сьогодні адміністратором вжито всі необхідні заходи із побудови зовнішнього контуру безпеки і всі кіберінциденти блокуються", - сказав він.