Держспецзв'язку: жодного несанкціонованого втручання в е-декларування не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За час роботи електронного декларування жодного несанкціонованого втручання в систему зафіксовано не було. Про це повідомив під час брифінгу голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдовченко, передає кореспондент УНН.
"Жодних несанкціонованих втручань до системи не відбулося, всі подані декларації збережено. На сьогодні реєстр працює нормально, активність користувачів зменшилась до 4 тисяч. І на сьогодні адміністратором вжито всі необхідні заходи із побудови зовнішнього контуру безпеки і всі кіберінциденти блокуються", - сказав він.