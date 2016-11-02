Госспецсвязь: ни одного несанкционированного вмешательства в е-декларирование не зафиксировано

"Никаких несанкционированных вмешательств в систему не произошло, все поданные декларации сохранены. На сегодня реестр работает нормально, активность пользователей уменьшилась до 4 тысяч. На сегодня администратором приняты все необходимые меры по построению внешнего контура безопасности и все киберинциденты блокируются", - сказал он.