Госспецсвязь: ни одного несанкционированного вмешательства в е-декларирование не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За время работы электронного декларирования ни одного несанкционированного вмешательства в систему зафиксировано не было. Об этом сообщил во время брифинга глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдовченко, передает корреспондент УНН.
"Никаких несанкционированных вмешательств в систему не произошло, все поданные декларации сохранены. На сегодня реестр работает нормально, активность пользователей уменьшилась до 4 тысяч. На сегодня администратором приняты все необходимые меры по построению внешнего контура безопасности и все киберинциденты блокируются", - сказал он.