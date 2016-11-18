Держпродспоживслужба попередила про появу ювелірних виробів із відтиском "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Торгівля ювелірними виробами із відтиском пробірного клейма “ДНР” є незаконною. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужба, передає УНН.
У Держпродспоживслужбі повідомили, що з’явилась інформація про появу відбитків пробірного клейма “ДНР” на ювелірних та побутових виробах з дорогоцінних металів, та наголосили, що реалізація такої продукції є незаконною.
“Торгівля ювелірними виробами без відтисків державного пробірного клейма України або документів, що підтверджують їх якість забороняється. Суб’єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма”, — йдеться у повідомленні.
Державне пробірне клеймо — знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів. Опис державного пробірного клейма та його форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
У разі придбання такої продукції громадян закликали звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби.
“Держпродспоживслужбою будуть вживатися вичерпні заходи з недопущення подальшої реалізації цієї продукції на споживчому ринку”, — сказано у повідомленні.