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Госпродпотребслужба предупредила о появлении ювелирных изделий с оттиском "ДНР"

Госпродпотребслужба предупредила о появлении ювелирных изделий с оттиском "ДНР"

Киев • УНН

 • 7332 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Торговля ювелирными изделиями с оттиском пробирного клейма "ДНР" является незаконной. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что появилась информация о появлении отпечатков пробирного клейма "ДНР" на ювелирных и бытовых изделиях из драгоценных металлов, и отметили, что реализация такой продукции является незаконной.

"Торговля ювелирными изделиями без оттисков государственного пробирного клейма Украины или документов, подтверждающих их качество запрещается. Субъекты хозяйственной деятельности несут ответственность согласно законодательству за торговлю на территории Украины ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, которые не имеют отпечатка государственного пробирного клейма или имеют оттиск поддельного государственного пробирного клейма", - говорится в сообщении.

Государственное пробирное клеймо - знак установленного единого образца, удостоверяющий ценность изделий из драгоценных металлов. Описание государственного пробирного клейма и его форма утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.

В случае приобретения такой продукции граждан призывали обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу.
"Госпродпотребслужба будет принимать исчерпывающие меры по недопущению дальнейшей реализации этой продукции на потребительском рынке", - сказано в сообщении.

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