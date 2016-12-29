Держкомтелерадіо оприлюднив список претендентів на премію імені М.Рильського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України оприлюднив список претендентів на здобуття премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського в 2016 році, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
Серед претендентів, що змагатимуться за здобуття премії імені Максима Рильського є такі українські письменники:
Божена Антоняк, який переклав з польської мови, “Маленький Апокаліпсис” Тадеуша Конвіцького, видавництво “Урбіно” (2015), “Знахар” Тадеуша Доленги-Мостовича переклад з польської мови, видавництво “Урбіно” (2015), “Професор Вільчур” Тадеуша Доленги-Мостовича переклад з польської мови, видавництво “Урбіно” (2015);
Анастасія Марченко, що здійснила переклад з англійської мови книги “Вельветовий кролик, або Як оживають іграшки” Марджері Вільямс, видавництво “Час майстрів” (2016) та переклад з французької мови книги “Тобі Лолнесс. Книга перша. На волосину від загибелі” Тімоте де Фомбеля, видавництво “Час майстрів” (2016).
Зоя Борисюк. Переклад з французької мови, “Навіщо читати” Есеї Шарля Данціга, “Видавництво Анетти Антоненко” (2015).
Василь Степаненко, що переклав з грецької мови книги “Еротокрит” Віцендзоса Корнароса, видавництво "Веселка“ (2016).
Лео Бутнару, який здійснив переклад з української мови на румунську книги “Український авангард” (поезія, маніфести, есе, живопис), видавництво “Tipo Moldova” (2015).
Зазначається, премія присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
Нагадаємо, що премія імені М.Рильського заснована 2013 року та присуджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій та рекомендацій Комітету (тимчасового дорадчого органу) до дня народження Максима Рильського — 19 березня. Перше нагородження відбулося 2014 року. Лауреатом премії став письменник Роман Гамада за книги перекладів з перської мови “Захоплюючі розповіді” Алі Сафі та “Бахтіяр-наме”, що вийшли у 2011 та 2012 роках у видавництві “Богдан”. За 2014 рік Премія імені М. Рильського була присуджена Максиму Стрісі за переклад з італійської поеми Данте Аліг’єрі “Божественна комедія. Пекло” (видавництво “Астролябія”), за 2015 рік — Івану Рябчію за переклад з французької мови книги “Двоє добродіїв із Брюсселя” французько-бельгійського письменника Еріка-Емманюеля Шмітта (“Видавництво Анетти Антоненко”).