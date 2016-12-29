Госкомтелерадио обнародовал список претендентов на премию имени М.Рыльского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал список претендентов на получение премии Кабинета министров Украины имени Максима Рыльского в 2016 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
Среди претендентов, которые будут соревноваться за получение премии имени Максима Рыльского есть такие украинские писатели:
Божена Антоняк, который перевел с польского языка, "Маленький Апокалипсис" Тадеуша Конвицкого, издательство "Урбино" (2015), "Знахарь" Тадеуша Доленги-Мостовича перевод с польского языка, издательство "Урбино" (2015), "Профессор Вильчур" Тадеуша Доленги -Мостовича перевод с польского языка, издательство "Урбино" (2015);
Анастасия Марченко, осуществившая перевод с английского языка книги "Вельветовый кролик, или Как оживают игрушки" Марджери Уильямс, издательство "Время мастеров" (2016) и перевод с французского языка книги "Тебе Лолнесс. Книга первая. На волосок от гибели "Тимоте де Фомбеля, издательство" Время мастеров "(2016).
Зоя Борисюк. Перевод с французского языка, "Зачем читать" Эссе Шарля Данцига, "Издательство Анетта Антоненко" (2015).
Василий Степаненко, что перевел с греческого языка книги "Эротокрит" Вицендзоса Корнароса, издательство "Веселка" (2016).
Лео Бутнару, который осуществил перевод с украинского языка на румынский книги "Украинский авангард" (поэзия, манифесты, эссе, живопись), издательство "Tipo Moldova" (2015).
Отмечается, премия присуждается ежегодно писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.
Напомним, что премия имени М.Рыльского основана в 2013году и присуждается Кабинетом Министров Украины на основании предложений и рекомендаций Комитета (временного совещательного органа) до дня рождения Максима Рыльского - 19 марта. Первое награждение состоялось в 2014 году. Лауреатом премии стал писатель Роман Гамада за книги переводов с персидского языка "Захватывающие рассказы" Али Сафи и "Бахтияр-наме", вышедшие в 2011 и 2012 годах в издательстве "Богдан". В 2014 году Премия имени М. Рыльского была присуждена Максиму Стрихе за перевод с итальянского поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия. Ад "(издательство" Астролябия "), 2015 год - Ивану Рябчию за перевод с французского языка книги" Двое господ из Брюсселя "французско-бельгийского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта (" Издательство Анетта Антоненко ").