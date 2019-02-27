Держгеонадра підготувала до торгів 17 нафтогазових ділянок

"На сьогоднішній день вже підготовлено 17 нафтогазових ділянок з прогнозованими ресурсами – понад 92 млрд кубометрів газу та 16 млн т нафти. До кінця року планується виставити на аукціон близько 70 ділянок – як нафтогазових, так і інших корисних копалин", - зазначив чиновник.

За його словами, стартова ціна лотів, уже підготовлених до продажу, становить від 5 до 500 млн грн. Крім нафти й газу, Держгеонадра буде через аукціони продавати дозволи на видобуток інших природних копалин, у тому числі тих, які раніше не продавались з аукціонів в Україні, а саме: графіт, кольорові метали, берилій тощо.

Також він наголосив, що наразі аукціони будуть відбуватись на електронній системі ProZorro, яка передбачає спрощення бюрократичних процедур. Крім того, торги стануть відкритими, зручними для учасників і дозволять підвищити ціну за користування родовищами.

При цьому він додав, що перші торги на ділянки мають розпочатися 6 березня і завершитись до кінця травня.

Нагадаємо, "Нафтогаз", дочірним підприємством якого є "Укргазвидобування", не зміг виконати план з видобутку газу, зокрема, через те, що відчуває своє монопольне становище і технологічно відстає від приватних компаній.

Як повідомляв УНН, Держгеонадра провела останний аукціон за старою процедурою.