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Держгеонадра підготувала до торгів 17 нафтогазових ділянок

Держгеонадра підготувала до торгів 17 нафтогазових ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Державна служба геології та надр підготувала до торгів 17 нафтогазових ділянок, тоді як до кінця року через аукціони планують продати дозволи на роботу на 70 ділянках. Про це заявив т.в.о. голови Держгеонадра Олег Кирилюк під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день вже підготовлено 17 нафтогазових ділянок з прогнозованими ресурсами – понад 92 млрд кубометрів газу та 16 млн т нафти. До кінця року планується виставити на аукціон близько 70 ділянок – як нафтогазових, так і інших корисних копалин", - зазначив чиновник.

За його словами, стартова ціна лотів, уже підготовлених до продажу, становить від 5 до 500 млн грн. Крім нафти й газу, Держгеонадра буде через аукціони продавати дозволи на видобуток інших природних копалин, у тому числі тих, які раніше не продавались з аукціонів в Україні, а саме: графіт, кольорові метали, берилій тощо.

Також він наголосив, що наразі аукціони будуть відбуватись на електронній системі ProZorro, яка передбачає спрощення бюрократичних процедур. Крім того, торги стануть відкритими, зручними для учасників і дозволять підвищити ціну за користування родовищами.

При цьому він додав, що перші торги на ділянки мають розпочатися 6 березня і завершитись до кінця травня.

Нагадаємо, "Нафтогаз", дочірним підприємством якого є "Укргазвидобування", не зміг виконати план з видобутку газу, зокрема, через те, що відчуває своє монопольне становище і технологічно відстає від приватних компаній.

Як повідомляв УНН, Держгеонадра провела останний аукціон за старою процедурою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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