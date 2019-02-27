Госгеонедра подготовила к торгам 17 нефтегазовых участков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Государственная служба геологии и недр подготовила к торгам 17 нефтегазовых участков, тогда как к концу года через аукционы планируют продать разрешения на работу на 70 участках. Об этом заявил врио председателя Госгеонедра Олег Кирилюк во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день уже подготовлено 17 нефтегазовых участков с прогнозируемыми ресурсами - более 92 млрд кубометров газа и 16 млн т нефти. До конца года планируется выставить на аукцион около 70 участков - как нефтегазовых, так и других полезных ископаемых", - отметил чиновник.
По его словам, стартовая цена лотов, уже подготовленных к продаже, что составляет от 5 до 500 млн грн. Кроме нефти и газа, Госгеонедра будет через аукционы продавать разрешения на добычу других природных ископаемых, в том числе, которые ранее не продавались с аукционов в Украине, а именно: графит, цветные металлы, бериллий и др.
Также он отметил, что сейчас аукционы будут проходить на электронной системе ProZorro, предусматривающей упрощение бюрократических процедур. Кроме того, торги станут открытыми, удобными для участников и позволят повысить цену за пользование месторождениями.
При этом он добавил, что первые торги на участки должны начаться 6 марта и завершиться к концу мая.
Напомним, "Нафтогаз", дочерним предприятием которого является "Укргаздобыча", не смог выполнить план по добыче газа, в частности, потому, что чувствует свое монопольное положение и технологически отстает от частных компаний.
Как сообщал УНН, Госгеонедра провела последний аукцион по старой процедуре.