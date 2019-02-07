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Держгеонадра проведе останний аукціон за старою процедурою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державна служба геології та надр України 12 лютого проведе аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами, зокрема, на ділянки з покладами міді та нікелю - крайні торги за "старою" процедурою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держгеонадр.

"12 лютого 2019 року Державна служба геології та надр України проведе аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами. На аукціон виставлено 2 ділянки, одна з яких Прутівський рудопрояв з покладами міді та нікелю", - вказали у службі.

За словами керівника служби, в поточному році це крайні торги за "старою" процедурою проведення аукціонів.

"На торги ми виставили два лоти для інвесторів. Перший лот – це Сурмачівська ділянка з покладами нафти, газу та конденсату на Житомирщині з початковою вартістю 7 млн грн. На жаль, на ділянку не було заявників і ми зняли її з аукціону. Другий лот – Прутівський рудопрояв з покладами міді та нікелю, який розташований в Житомирській області. Приблизна вартість дозволу складає 10 мільйонів гривень, включаючи сплату за геологічну інформацію. Це крайній аукціон такого формату, надалі будуть тільки електронні торги", – повідомив т.в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Також Кирилюк наголосив, що в планах служби на 2019 рік провести більш як 10 аукціонів онлайн і виставляти від 5 до 10 лотів щомісяця, і це буде стосуватися не тільки нафтогазоносних ділянок, а будуть різні родовища з різними корисними копалинами.

Проект щодо електронних торгів спецдозволами триватиме з 1 січня по 1 грудня поточного року, після чого Держгеонадра мають надати пропозиції щодо подальшого розвитку проекту.

6 березня 2019 року відбудеться І раунд електронних торгів з продажу 10 спецдозволів на користування надрами з покладами нафти і газу. Усі електронні торги відбуватимуться через систему "Прозоро.Продажі". Також Держгеонадра 29 січня оголосили ІІ раунд електронних торгів, на якому було запропоновано для продажу 9 ліцензій, з них 7 нафтогазових. Заявки на І раунд торгів приймаються виключно до 5 березня 2019 року, на ІІ раунд до 1 травня для нафтогазових лотів, а до 19 квітня для інших видів корисних копалин.

Загалом на сьогодні Державна служба геології та надр України запропонувала інвесторам 19 лотів, з яких 17 нафтогазових і 2 з покладами інших видів корисних копалин. 

Нагадаємо, інвестори отримали понад 200 спецдозволів на надрокористування.

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