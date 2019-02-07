Госгеонедра проведет последний аукцион по старой процедуре

"12 февраля 2019 года Государственная служба геологии и недр Украины проведет аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами. На аукцион выставлено 2 участка, один из которых Прутовское рудопроявление с залежами меди и никеля", - указали в службе.

По словам руководителя службы, в текущем году это крайние торги по "старой" процедуре проведения аукционов.

"На торги мы выставили два лота для инвесторов. Первый лот - это Сурмачовский участок с залежами нефти, газа и конденсата в Житомирской области с начальной стоимостью 7 млн грн. К сожалению, на участок не было заявителей и мы сняли его с аукциона. Второй лот - Прутовское рудопроявление с залежами меди и никеля, которое расположено в Житомирской области. Приблизительная стоимость разрешения составляет 10 млн гривен, включая уплату за геологическую информацию. Это крайний аукцион такого формата, в дальнейшем будут только электронные торги", - сообщил и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Также Кирилюк отметил, что в планах службы на 2019 год провести более 10 аукционов онлайн и выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно, и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, а будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми.

Проект по электронным торгам спецразрешениями продлится с 1 января по 1 декабря текущего года, после чего Госгеонедра должны предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

6 марта 2019 года состоится І раунд электронных торгов по продаже 10 специальных разрешений на пользование недрами с залежами нефти и газа. Все электронные торги будут проходить через систему "Прозоро.Продажи". Также Госгеонедра 29 января объявили ІІ раунд электронных торгов, на котором было предложено для продажи 9 лицензий, из них 7 нефтегазовых. Заявки на I раунд торгов принимаются исключительно до 5 марта 2019 года, на II раунд до 1 мая для нефтегазовых лотов, а до 19 апреля для других видов полезных ископаемых.

Всего на сегодня Государственная служба геологии и недр Украины предложила инвесторам 19 лотов, из которых 17 нефтегазовых и 2 с залежами других видов полезных ископаемых.

Напомним, инвесторы получили более 200 спецразрешений на недропользование.