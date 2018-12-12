Перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перші онлайн-торги 10 спецдозволів на платформі ProZorro.Продажі на користування нафтогазовими ділянками відбудуться 6 березня 2019 року. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає кореспондент УНН.
"6 грудня Держгеонадра виставили на продаж перші 10 спецдозволів на користування нафтогазовими ділянками. І вже через 90 днів, 6 березня 2019 року, ми проведемо перші онлайн-аукціони, після завершення якого будуть визначені переможці", - сказав він.
За його словами, на торги в системі ProZorro.Продажі виставлені 10 ділянок у шести областях: Полтавській, Харківській, Ввано-Франківській, Чернівецькій, Луганській та Одеській.
"Початкова ціна 10 лотів становить від 5 ло 500 млн грн. Прогнозовані ресурсні запаси складають до 90 млрд куб.м газу. Прогнозовані ресурси нафти - 16 млн тонн. Площа ділянок, які запропоновані, перевищує 1800 км квадратних", - розповів т.в.о. голови Держгеонадр.
Кирилюк додав, що торги передбачають три раунди.
Нагадаємо, 6 грудня стартували електронні торги дозволами на користування надрами.