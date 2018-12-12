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Перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перші онлайн-торги 10 спецдозволів на платформі ProZorro.Продажі на користування нафтогазовими ділянками відбудуться 6 березня 2019 року. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає кореспондент УНН.

Перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні

"6 грудня Держгеонадра виставили на продаж перші 10 спецдозволів на користування нафтогазовими ділянками. І вже через 90 днів, 6 березня 2019 року, ми проведемо перші онлайн-аукціони, після завершення якого будуть визначені переможці", - сказав він.

За його словами, на торги в системі ProZorro.Продажі виставлені 10 ділянок у шести областях: Полтавській, Харківській, Ввано-Франківській, Чернівецькій, Луганській та Одеській.

"Початкова ціна 10 лотів становить від 5 ло 500 млн грн. Прогнозовані ресурсні запаси складають до 90 млрд куб.м газу. Прогнозовані ресурси нафти - 16 млн тонн. Площа ділянок, які запропоновані, перевищує 1800 км квадратних", - розповів т.в.о. голови Держгеонадр.

Кирилюк додав, що торги передбачають три раунди.

Нагадаємо, 6 грудня стартували електронні торги дозволами на користування надрами.

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