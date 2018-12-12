Первые онлайн-аукционы разрешениями на нефтегазовые участки будут в марте

"6 декабря Госгеонедра выставили на продажу первые 10 спецразрешений на пользование нефтегазовыми участками. И уже через 90 дней, 6 марта 2019 года, мы проведем первые онлайн-аукционы, после завершения которого будут определены победители", - сказал он.

По его словам, на торги в системе ProZorro.Продажи выставлены 10 участков в шести областях: Полтавской, Харьковской, Ввано-Франковской, Черновицкой, Луганской и Одесской.

"Начальная цена 10 лотов составляет от 5 ло 500 млн грн. Прогнозируемые ресурсные запасы составляют до 90 млрд куб.м газа. Прогнозируемые ресурсы нефти - 16 млн тонн. Площадь участков, которые предложены, превышает 1800 км квадратных", - рассказал Т.В. .А. председателя Госгеонедр.

Кирилюк отметил, что торги предусматривают три раунда.

Напомним, 6 декабря стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами .