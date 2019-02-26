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Гройсман назвав причини невиконання плану з видобутку газу "Нафтогазом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. "Нафтогаз", дочірним підприємством якого є "Укргазвидобування", не зміг виконати план з видобутку газу, зокрема, через те, що відчуває своє монопольне становище і технологічно відстає від приватних компаній. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час 10-го міжнародного Українського енергетичного форуму, передає УНН.

"Я розчарований, що "Нафтогаз" фактично не виконав завдання по видобутку газу, яке було заплановане на 2020 рік, в тому числі через те, що він відчуває своє монопольне становище і, в принципі, технологічно поступається учасникам приватного сектору", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНН, раніше Гройсман уже заявляв, що структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.

Додамо, "Нафтогаз" - це вертикально інтегрована група, що охоплює газовий бізнес від видобування до реалізації. АТ "Укргазвидобування" - 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України".

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