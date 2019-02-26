Гройсман назвав причини невиконання плану з видобутку газу "Нафтогазом"

"Я розчарований, що "Нафтогаз" фактично не виконав завдання по видобутку газу, яке було заплановане на 2020 рік, в тому числі через те, що він відчуває своє монопольне становище і, в принципі, технологічно поступається учасникам приватного сектору", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНН, раніше Гройсман уже заявляв, що структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.

Додамо, "Нафтогаз" - це вертикально інтегрована група, що охоплює газовий бізнес від видобування до реалізації. АТ "Укргазвидобування" - 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України".