Гройсман назвал причины невыполнения плана по добыче газа "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. "Нафтогаз", дочерним предприятием которого является "Укргаздобыча", не смог выполнить план по добыче газа, в частности, из-за того, что чувствует свое монопольное положение и технологически отстает от частных компаний. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время 10-го международного Украинского энергетического форума, передает УНН.
"Я разочарован, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задание по добыче газа, которое было запланировано на 2020 год, в том числе из-за того, что он чувствует свое монопольное положение и, в принципе, технологически уступает участникам частного сектора", - отметил Гройсман.
Как сообщал УНН, ранее Гройсман уже заявлял, что структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.
Добавим, "Нафтогаз" - это вертикально интегрированная группа, охватывающая газовый бизнес от добычи до реализации. АО "Укргаздобыча" - 100% дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины".