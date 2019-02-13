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"Укргазвидобування" провалила план видобутку газу

"Укргазвидобування" провалила план видобутку газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Я вкрай незадоволений тим, що, насправді, "Укргазвидобування" компанії "Нафтогаз" фактично план видобутку газу, який ми затвердили тут до 2020 року, фактично вони його провалили", - зазначив прем’єр.

За його словами, дуже важливо виправити ситуацію із видобутком власного газу найближчим часом.

При цьому він додав, що видобуток власного постійно зростає: видобуток власного газу минулого року склав 21 млрд кубометрів газу, що на 2,5% більше ніж 2017 року. Крім того, за його даними, на 30% скоротилась залежність від постачання ядерного палива з РФ.

Нагадаємо, з 15 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня 2019 р.

Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.

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