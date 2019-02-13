"Укргазвидобування" провалила план видобутку газу

"Я вкрай незадоволений тим, що, насправді, "Укргазвидобування" компанії "Нафтогаз" фактично план видобутку газу, який ми затвердили тут до 2020 року, фактично вони його провалили", - зазначив прем’єр.



За його словами, дуже важливо виправити ситуацію із видобутком власного газу найближчим часом.



При цьому він додав, що видобуток власного постійно зростає: видобуток власного газу минулого року склав 21 млрд кубометрів газу, що на 2,5% більше ніж 2017 року. Крім того, за його даними, на 30% скоротилась залежність від постачання ядерного палива з РФ.



Нагадаємо, з 15 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня 2019 р.



Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.