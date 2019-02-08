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НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування"

НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. З 15 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня 2019 р. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає УНН.

"Ми вдячні Олегу Прохоренку за велику роботу, яку він провів в Укргазвидобуванні за останні три роки. Прийнявши управління компанією в умовах надзвичайно обмежених ресурсів, Олег зумів не допустити зменшення видобутку газу. Він домігся незаперечного прогресу у оновленні УГВ та запровадженні нових технологій, зокрема, інтенсифікації виробництва. Я дякую Олегу за його внесок у перший етап реформи Нафтогазу та переконаний, що попереду його очікують нові успішні проекти", – сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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"Я дякую команді Укргазвидобування та Нафтогазу за той шлях, який ми пройшли разом. Ми змінили тренд видобутку газу в Україні з падіння до зростання, створили ринок сервісних послуг в газовидобуванні, оновили застарілу матеріально-технічну базу, створивши передумови до збільшення видобутку природного газу у майбутньому", — зазначив Олег Прохоренко.

Як повыдомляв УНН, заборгованість контрагентів, які отримують газ від НАК "Нафтогаз України" на пільгових умовах, за тиждень зменшився на 5,1 млрд грн, або 8,9%.

Нагадаємо, новим керівником ПАТ "Укргазвидобування" призначений Олег Прохоренко.

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