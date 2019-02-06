Пільговики зменшили борг за газ "Нафтогазу" на майже 9%

"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 52,4 млрд грн (зменшення на 5,1 млрд грн, або 8,9% за тиждень)", - повідомили у НАК.

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 785 млн грн (5,8%), регіональні газозбутові підприємства – на 3 458 млн грн (14,5%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) збільшили борг на 112 млн грн (3,8%).

Загалом станом на 5 лютого 2019 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК становить близько 32 млрд грн, зменшившись за тиждень на 1 673 млн грн (5%). Заборгованість газзбутів становить близько 20,4 млрд грн, зменшившись за тиждень на 3 458 млн грн (14,5%).

Заборгованість "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 513 млн грн (18,6%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" сягає близько 2,2 млрд грн.

Раніше у НАК повідомили, що облгази та газзбути боргують "Нафтогазу" близько 60 млрд грн.