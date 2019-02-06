Льготники уменьшили долг за газ "Нафтогазу" почти на 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Задолженность контрагентов, получающих газ от НАК "Нафтогаз Украины" на льготных условиях, за неделю уменьшился на 5,1 млрд грн, или 8,9%, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
"Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ВСО), составила 52,4 млрд грн (уменьшение на 5,1 млрд грн, или 8,9% за неделю)", - сообщили в НАК.
За неделю производители тепла уменьшили долг на 1 785 млн грн (5,8%), региональные газсбыты - на 3458 млн грн (14,5%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) увеличили долг на 112 млн грн (3,8%).
Всего по состоянию на 5 февраля 2019 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 32 млрд грн, уменьшившись за неделю на 1 673 млн грн (5%). Задолженность газсбытов составляет около 20,4 млрд грн, уменьшившись за неделю на 3 458 млн грн (14,5%).
Задолженность "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 513 млн грн (18,6%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 2,2 млрд грн.
Ранее в НАК сообщили, что облгазы и газсбыты задолжали "Нафтогазу" около 60 млрд грн.