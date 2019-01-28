Облгази та газзбути боргують "Нафтогазу" близько 60 млрд грн - Коболєв

"Станом на початок 2019 року облгази наростили борги перед "Укртрансгазом" за послуги балансування до 30,4 млрд грн. На ту ж дату пов’язані з ними "газзбути" - збільшили борг перед "Нафтогазом" до 29,3 млрд грн. Загалом – близько 60 млрд грн", - повідомив Коболєв.

З його слів, коштів, які облгази та "газзбути" заборгували групі "Нафтогаз", вже вистачило б, щоб повністю профінансувати 10-річну програму модернізації ГТС України.

Додамо, за даними "Нафтогазу", заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), на 23 січня становила 63,8 млрд грн (зменшення на 2,6 млрд грн, або 3,9% за тиждень).

Нагадаємо, "Київтеплоенерго" лідирує за розміром газової заборгованості.