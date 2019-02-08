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НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргаздобыча"

НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргаздобыча"

Киев  •  УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С 15 марта 2019 НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргаздобыча" Олегом Прохоренко с 15 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в "Укргаздобыче" за последние три года. Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, Олег сумел не допустить уменьшения добычи газа. Он добился бесспорного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства. Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы "Нафтогаза" и убежден, что впереди его ждут новые успешные проекты", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Я благодарю команду "Укргаздобыча" и "Нафтогаза" за тот путь, который мы прошли вместе. Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения к росту, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем", - отметил Олег Прохоренко.

Как повыдомляв УНН, задолженность контрагентов, получают газ от НАК "Нафтогаз Украины" на льготных условиях, за неделю уменьшился на 5,1 млрд грн, или 8,9%.

Напомним, новым руководителем ОАО "Укргаздобыча" назначен Олег Прохоренко.

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