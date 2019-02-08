НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргаздобыча"

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в "Укргаздобыче" за последние три года. Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, Олег сумел не допустить уменьшения добычи газа. Он добился бесспорного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства. Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы "Нафтогаза" и убежден, что впереди его ждут новые успешные проекты", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция расследует избиение работника "дочки" НАК "Нафтогаз"



"Я благодарю команду "Укргаздобыча" и "Нафтогаза" за тот путь, который мы прошли вместе. Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения к росту, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем", - отметил Олег Прохоренко.

Как повыдомляв УНН, задолженность контрагентов, получают газ от НАК "Нафтогаз Украины" на льготных условиях, за неделю уменьшился на 5,1 млрд грн, или 8,9%.

Напомним, новым руководителем ОАО "Укргаздобыча" назначен Олег Прохоренко.