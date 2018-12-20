ГПУ затримала двох посадовців "Укргазвидобування"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Сьогодні затримано двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. В рамках справи зафіксовано, що за вересень-грудень начальник механіко-енергетичного департаменту "Укргазвидобування" В.Микитін та директор з підготовки та транспортування газу О.Гордієнко отримали 16 млн 840 тис грн. При отриманні чергового траншу в 9 млн гривень, зловмисників затримано. Спроба викинути у вікно купи грошей не вплине на хід слідства", - йдеться у повідомленні
Сарган також додала, що подарований чиновнику Land Cruiser теж врахують.
Нагадаємо, у філіях АТ "Укргазвидобування", зокрема "Львівгазвидобування" і "Укргазспецбудмонтаж", провели обшуки і вилучили низку документів.