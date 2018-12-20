ГПУ задержала двух чиновников "Укргаздобычи"

"Сегодня задержали двух чиновников "Укргаздобыча", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказы. В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь-декабрь начальник механико-энергетического департамента "Укргаздобыча" В. Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн при получении очередного транша в 9 млн гривен, злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - говорится в сообщении.

Сарган также добавила, что подаренный чиновнику Land Cruiser тоже учтут.

Напомним, в филиалах АО "Укргаздобыча", в частности "Львовгаздобыча" и "Укргазспецстроймонтаж", провели обыски и изъяли ряд документов.



