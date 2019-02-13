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"Укргаздобыча" провалила план добычи газа

"Укргаздобыча" провалила план добычи газа

Киев  •  УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я крайне недоволен тем, что на самом деле "Укргаздобыча" компании "Нафтогаз" фактически план добычи газа, который мы утвердили здесь до 2020 года, фактически они его провалили", - отметил премьер.

По его словам, очень важно исправить ситуацию с добычей собственного газа в ближайшее время.

При этом он добавил, что добыча собственного постоянно растет: добыча собственного газа в прошлом году составил 21 млрд кубометров газа, что на 2,5% больше, чем 2017 года. Кроме того, по его данным, на 30% сократилось зависимость от поставок ядерного топлива из РФ.

Напомним, с 15 марта 2019 НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргаздобыча" Олегом Прохоренко с 15 марта 2019 г. 

Генеральная прокуратура Украины задержала двух должностных лиц "Укргаздобыча", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ.

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