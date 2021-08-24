День Української державності має бути вихідним. Зеленський вніс до Ради проект закону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд до Верховної Ради проект закону, за яким День Української державності має бути вихідним днем. Про це він сказав під час урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він має бути вихідним днем”, — сказав Зеленський.
Що було раніше
Президент Володимир Зеленський під час старту параду до Дня Незалежності підписав указ про відзначення дня зародження державності України.
Доповнення
Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності — 30 років.