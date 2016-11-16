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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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День Гідності та Свободи у Кропивницькому розпочнеться покладанням квітів

День Гідності та Свободи у Кропивницькому розпочнеться покладанням квітів

Київ • УНН

 • 8210 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. День Гідності та Свободи у Кропивницькому розпочнеться покладанням квітів на площі Героїв Майдану. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, о 9.45 живі квіти ляжуть до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку, а о 10.00 кропивничани схилять голови перед пам’ятним знаком Героям Небесної Сотні на площі Героїв Майдану. У цей час також відбудеться панахида за загиблими учасниками Революції Гідності у храмах обласного центру.

Із 9.00 і до закінчення церемонії покладання рух транспорту по Великій Перспективній в центрі міста буде тимчасово перекритий.

Українські Національні Новини

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