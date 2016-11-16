День Гідності та Свободи у Кропивницькому розпочнеться покладанням квітів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. День Гідності та Свободи у Кропивницькому розпочнеться покладанням квітів на площі Героїв Майдану. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, о 9.45 живі квіти ляжуть до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку, а о 10.00 кропивничани схилять голови перед пам’ятним знаком Героям Небесної Сотні на площі Героїв Майдану. У цей час також відбудеться панахида за загиблими учасниками Революції Гідності у храмах обласного центру.
Із 9.00 і до закінчення церемонії покладання рух транспорту по Великій Перспективній в центрі міста буде тимчасово перекритий.