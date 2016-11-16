День Достоинства и Свободы в Кропивницком начнется возложением цветов
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. День Достоинства и Свободы в Кропивницком начнется возложением цветов на площади Героев Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, в 9.45 живые цветы покладут к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко, а в 10.00 кропивничане склонят головы перед памятным знаком Героям Небесной Сотни на площади Героев Майдана. В это время также состоится панихида по погибшим участникам революции Достоинства в храмах областного центра.
С 9.00 и до окончания церемонии возложения движение транспорта по Большой Перспективной в центре города будет временно перекрыто.