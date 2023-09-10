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День без новин, День застеляння ліжка, що ще можна відзначити 11 вересня

День без новин, День застеляння ліжка, що ще можна відзначити 11 вересня

Київ • УНН

 • 753044 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні, 11 вересня, відзначається День без новин, пише УНН.

Неофіційна подія присвячена відомій фразі Джеймса Хауелла, яку він озвучив у 1640 році — “нема новин, це вже хороша новина”.

Мова йде про те, що, коли стається щось погане, то про це всі дуже швидко дізнаються. Якщо ж новин немає, то значить нічого поганого не сталося.

Ще сьогодні можна відзначити День застеляння ліжка.

Вважається, що звичка застеляти ліжко притаманна жайворонкам, сови не люблять цього робити.

Заправлення ліжка може знизити рівень стресу більше, ніж ви вважаєте. Якщо ви будете утримувати свою постіль у чистоті та порядку, це відобразиться на всьому вашому особистому просторі та на вашому душевному стані. Важливо відчувати все на своїх місцях, щоб у нас був більш організований розум і, отже, більш організоване життя.

Також у деяких країнах 11 вересня відзначають День дідусів та бабусь — родинне свято, яке нагадує нам про родинні зв’язки та традиції, про сімейні цінності.

За церковним календарем 11 вересня День пам’яті преподобної Феодори Олександрійської.
Жінка зрадила свого чоловіка. Коли усвідомила, що згрішила, то піддала своє тіло неймовірним тортурам. А згодом перевдяглася у чоловіка та пішла до чоловічого монастиря.

Ще сім років вона прожила у вигнанні. Лише після її смерті ченці дізналися, що разом з ними жила жінка.

За юліанським календарем сьогодні День усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Іоанн Хреститель народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети.

Вважається, що Іоанн предтеча народився за півроку до появи на світ Ісуса. Єлизаветі довелося тікати з маленьким Іоанном до пустелі, адже після народження Сина Божого іудейський цар Ірод наказав вбити усіх немовлят.

Іоанн до 30 років жив у пустелі. Після цього пішов проповідувати, розповідаючи людям про швидкий прихід Месії. Хрестив людей в Йордані, і згодом охрестив самого Ісуса Христа на якого під час таїнства зійшов Святий дух у вигляді голуба.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим присягнув, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі. Тіло Іоанна заховали тієї ж ночі. Голову загубили, але тричі знаходили.
Іменини сьогодні святкують Іван, Феодора, Олеся.

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