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День без новостей, День застилания кровати, что еще можно отметить 11 сентября

День без новостей, День застилания кровати, что еще можно отметить 11 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня, 11 сентября, отмечается День без новостей, пишет УНН.

Неофициальное событие посвящено известной фразе Джеймса Хауэлла, которую он озвучил в 1640 году — “нет новостей, это уже хорошая новость”.

Речь идет о том, что, когда происходит что-то плохое, то об этом все очень быстро узнают. Если же новостей нет, то значит ничего плохого не произошло.

Еще сегодня можно отметить День застилания постели.

Считается, что привычка застилать постель присуща жаворонкам, совы не любят этого делать.

Заправка кровати может снизить уровень стресса больше, чем вы считаете. Если вы будете содержать свою постель в чистоте и порядке, это отразится на всем вашем личном пространстве и на вашем душевном состоянии. Важно чувствовать все на своих местах, чтобы у нас был более организованный ум и, следовательно, более организованная жизнь.

Также в некоторых странах 11 сентября отмечают День дедушек и бабушек — семейный праздник, который напоминает нам о семейных’связях и традициях, о семейных ценностях.

По церковному календарю 11 сентября День памяти преподобной Феодоры Александрийской.
Женщина изменила своему мужу. Когда осознала, что согрешила, то подвергла свое тело невероятным пыткам. А впоследствии переоделась в мужа и пошла в мужской монастырь.

Еще семь лет она прожила в изгнании. Лишь после ее смерти монахи узнали, что вместе с ними жила женщина.

По юлианскому календарю сегодня День усекновения главы Иоанна Крестителя.

Иоанн Креститель родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы.

Считается, что Иоанн Предтеча родился за полгода до появления на свет Иисуса. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

Иоанн до 30 лет жил в пустыне. После этого пошел проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии Мессии. Крестил людей в Иордане, и впоследствии крестил самого Иисуса Христа, на которого во время таинства сошел Святой дух в виде голубя.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу в том, что тот живет с женой своего брата. За это его бросили в в’тюрьму, где держали 10 месяцев.

Во время банкета в честь дня рождения царя его любовница подговорила свою дочь, чтобы та потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что выполнит любую прихоть девушки, поэтому отправил в тюрьму воина, который отрубил голову Иоанну Предтече. Тело Иоанна спрятали той же ночью. Голову потеряли, но трижды находили.
Именины сегодня празднуют Иван, Феодора, Олеся.

Украинские Национальные Новости

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